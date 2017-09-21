Італійський тракторист виорав на полі емблему ООН (відео)

Даріо Гамбарін створив на своїй сільськогосподарській ділянці величезний символ ООН. Для цього ландшафтний художник не полінувався самотужки виорати на старенькому тракторі майже три гектари землі.

Щоправда зображення дещо змінив. Закликаючи світових лідерів більше дбати про мир – континенти земної кулі італієць замінив на символ пацифістів.

Таку емблему італієць створив не дарма, адже саме 21 вересня відзначається Міжнародний день миру, який іноді неофіційно називають "Всесвітній день миру". Він присвячений світовому миру, зокрема, відсутності війни та насильства.

Цей день вперше відзначався в 1982 році. У 2013 році цей день в ООН був присвячений мирній освіті, як запоруці скороченню конфліктів у світі.