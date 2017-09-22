Перформанс у центрі Києва: молодики битами розтрощили неправильно припарковане авто (відео)

У Києві четверо молодиків битами розибили авто, яке було неправильно припарковане, пише ТСН.

Зазначається, що молодики били скло та відривали двері автівки на очах перехожих, які знімали все на камери і обурювались, що поліція на молодиків не звертає увагу.

Втім, на такі дії поліція надала дозвіл, адже це була акція «Мистецького арсеналу».

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Акція була направлена на привертання уваги до безпеки та порушення правил паркування автомобілів.

Однак, як пише видання, водіїв перфоманс особливо не зачепив - вони й надалі паркуються на тротуарах.