Ющенко: українці рятували Європу від смертельної загрози

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна у сучасних складних умовах має виробити новітні економічні й правові механізми державної політики для забезпечення ефективної підтримки постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, перш за все дітей та інвалідів.

Як ідеться у зверненні В.ЮЩЕНКА у зв`язку з 23-ю річницею Чорнобильської трагедії, переданому агентству УНІАН прес-службою Президента, “саме Україна прийняла на себе головний удар техногенної катастрофи, якої ще не знав світ. Українці були в перших лавах тих, хто ціною власного життя й здоров`я врятував Європу від смертельної загрози”.

“Сьогодні ми з глибоким сумом згадуємо героїв, які стали на шляху ядерної стихії, пожертвувавши собою заради нас і наших дітей. Вічна їм і світла пам`ять.

Сьогодні з вдячністю вшановуємо всіх, хто в різні роки брав участь у ліквідації аварії, хто нині самовіддано працює в зоні відчуження, виконуючи унікальну, складну й небезпечну роботу.

Чорнобильська катастрофа стала національною трагедією, чиї наслідки відчуваємо й досі. Вона породила соціально-економічні проблеми, які з роками трансформуються, але не зникають. Вирішити їх можна лише комплексно, об`єднавши зусилля влади, науки, громадських організацій «чорнобильців» та всього суспільства, залучивши допомогу міжнародної спільноти”, зазначає Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив побажання, щоб День пам`яті Чорнобиля став днем національної єдності й солідарності, днем взаємної любові й милосердя.