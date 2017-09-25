У Дніпрі створили мурал для рятувальників (відео)

11:06, 25 вересня 2017
Суспільство
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Зображення з'явилося на фасаді п’ятиповерхівки просто в середмісті.

Мурал для рятувальників створили у Дніпрі. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Зображення заявилося на фасаді п’ятиповерхівки просто в середмісті. Це янгол, що тримає рятувальника, захищає його і надає сил допомагати людям. Місцеві майстри стріт-арту творили картину протягом трьох днів. Працювали безоплатно на прохання служби ДСНС.

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Кажуть, що у такий спосіб хотіли віддячити хлопцям за їхню нелегку та небезпечну роботу. А сам мурал має служити своєрідним оберегом для рятувальників.

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Теги: #мурал у Дніпрі#мурал для рятувальників