На Житомирщині місто Овруч відзначило 1071-й день народження

На Житомирщині у ці вихідні місто Овруч відзначило свій 1071-й день народження. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, відкриття відреставрованої площі Вокзальної, парад вишиванок, дитячих візочків, техніки, а також байк-парад, козацька хода, святковий концерт – це та багато чого іншого відбулося у ці святкові для Овруча дні.

Привітали овручан з Днем міста перший заступник та заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко та Максим Вілівчук.

Крамаренко подякував жителям міста за внесок у розвиток міста та району.

«Від імені депутатського корпусу Житомирської обласної ради, від себе особисто хочу подякувати всім жителям Овруча, які небайдужі до долі рідного міста, а особливо - представникам старшого покоління, мудрим наставникам, тим, хто повсякчас є прикладом безкорисного служіння малій батьківщині», - звернувся він до овручан.

У свою чергу Вілівчук зазначив, що процес децентралізації, який розпочався в Овруцькому районі, дасть нові можливості для його розвитку.

«Овруч - величне місто з величною історією. Нині приємно бути присутнім на святкуванні Дня міста, яке має власні характерні риси та інтенсивно розвивається. Це місто, яке постійно підвищує свої економічні та культурні здобутки, є яскравим прикладом для багатьох інших», - розповів Вілівчук.

Під час свята керівники обласної ради вручили відзнаки кращим жителям міста.

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Зокрема, Подякою голови обласної ради відзначено Олександра Пригару - завідувача пологового відділення Овруцької центральної районної лікарні; Олександра Лукіша - майора запасу; Володимира Гришковця, рядового запасу.

Грамотою обласної ради нагороджено Віталія Ковальчука - майстра зовнішніх водогінних мереж КП «Водоканал» Овруцької міської ради; Світлану Невмержицьку - керівника гуртка Овруцького центру дитячої та юнацької творчості; Олександра Герасимчука - лейтенанта запасу.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич 23 вересня під час робочої поїздки в Овруч привітав овручан із 1071-ою річницею від дня заснування міста. Також Гундич перевірив, чи належно доглянутий у місті пам’ятний знак борцям за волю України.