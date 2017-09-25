У Житомирі проходить фестиваль "Кіно проти корупції"

До 27 вересня у Житомирі триватиме фестиваль «Кіно проти корупції».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, представлені у рамках фестивалю картини – це призери світових кінофестивалів і документальні хіти.

Так, «Брудні ігри» – це фільм-розслідування про порушення прав людини у контексті великих спортивних заходів, а також корупційні схеми у футболі, боксі та в американській професійній баскетбольній лізі NBA.

Сатирична драма «Дивовижний» від режисера Паоло Соррентіно розповідає історію одіозного італійського прем'єр-міністра Джуліо Андреотті, який обирався на свою посаду сім разів. Фільм було відзначено Призом журі Каннського кінофестивалю.

Герой німецької гостросюжетної драми «Система» – молодий злодій, який після невдалого пограбування знайомиться зі світом колишніх агентів держбезпеки НДР і представниками світового лобі.

«Поза дитини» – румунська драма про автокатастрофу, винуватець якої хоче «відмазатися» від вироку. Стрічку було відзначено «Золотим ведмедем» і призом Міжнародної асоціації кінопреси (FIPRESCI) Берлінського кінофестивалю.

У трилері «П'ята влада» роль творця проекту WikiLeaks, відомого втікача і активіста Джуліана Ассанжа, виконав британець Бенедикт Камбербетч («Шерлок BBC», «Доктор Стрендж»).

Соціальна драма Юрія Бикова «Дурень» говорить про байдужість місцевої влади, яка поставила під загрозу життя 800 мешканців старого гуртожитку. Фільм, знятий у пам'ять про Олексія Балабанова, удостоївся трьох премій міжнародного кінофестивалю в Локарно.

Фестиваль «Кіно проти корупції» має на меті показати знайому українцям проблему як загальнолюдське явище, з яким варто боротися.

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Кіноогляд розпочався 14 вересня в Києві і відбувається у 6 містах України. До програми увійшли шість європейських фільмів, які досліджують природу корупції – від неприкритого зловживання владою політиків та корпорацій до негучних побутових конфліктів

"Усі покази безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті nocorruhtion.org.ua/ Відкриття фестивалю у Житомирі відбулося 21 вересня у кінотеатрі «Україна». Покази також відбуваються у Києві, Кривому Розі, Полтаві, Сєвєродонецьку та Запоріжжі. Після завершення в Україні, 19–21 жовтня фестиваль відбудеться у Молдові",- сказано у повідомленні.

Фестиваль є частиною спільного проекту Goethe-Institut в Україні та Федерального агентства з громадянської освіти, що має назву Bestechend (Нездоланне).

Інформаційна підтримка: Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції Медіапартнери: Espreso, Громадське радіо, Тиждень, oKino, КиевВласть, Хорошее кино, Детектор Медиа, Фраза.