У Дніпрі пройшов етап кубку світу з перегонів безпілотників (відео)

Етап кубку світу з перегонів безпілотників зібрав понад півтисячі учасників з різних країн. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Перегони дронів два дні тривали у Дніпрі. З'їхалися пілоти з України, Швейцарії, Німеччини, Польщі й Марокко.

Кожен безпілотник мав на швидкість і на точність пройти півторакілометрову трасу з перепонами, а ще вразити суддів фігурами вищого пілотажу.

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Шлях дрона пілот бачить через спеціальні окуляри та керує дистанційно за допомогою пульта. Це вимагає миттєвої реакції, адже безпілотник розганяється до 150 км/год.

При цьому пілоти самі створюють і конструюють безпілотники.