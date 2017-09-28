Порошенко щодо ситуації з законом про освіту: ми не будемо пасивними почекунами, а захищатимемо цей закон

Президент Петро Порошенко заявляє, що новий закон про освіту повинен не віддалити нас від Європи, а навпаки – наблизити. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з працівниками освіти сьогодні в Києві.

Читайте такожВ Україні набув чинності новий закон про освіту«Новий закон про освіту повинен не віддалити нас від Європи, а, навпаки – наблизити», - заявив він.

«Наскільки я розумію, Міністерство освіти звертається до Ради Європи, до Венеціанської комісії і дуже прошу нашого міністра, пані Ліліє, щоб ми не були пасивними почекунами та активно захищали своє бачення обов’язкових гарантій прав національних меншин», - підкреслив глава держави.

Крім цього, Порошенко зазначив, що Україна демонструвала й надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов'язанням та перебуває в гармонії з європейськими стандартами.

«Підписуючи один за одним закони, які підтримують українську мову, я пильно стежу і стежитиму за тим, щоби залишався широкий простір для вільного розвитку інших мов, якими говорять громадяни України», - заявив він.