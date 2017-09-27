МОН прокоментувало істеричну заяву Держдуми щодо українського закону про освіту

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що Російська Федерація має «абсолютно дивні реакції» щодо того, як розвивається Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу після зустрічі з міністром національної освіти Румунії Лівіу Марьяном Попом.

Відповідаючи на запитання щодо ухвалення Держдумою РФ заяви із засудженням ухвалення Україною закону «Про освіту», Гриневич зазначила, що «Російська Федерація має взагалі різні, абсолютно дивні реакції і позиції щодо того, як розвивається держава Україна».

«Ми не можемо орієнтуватися на позицію держави-агресора. Для нас є найголовнішим - це захист інтересів українських громадян, незалежно від їхнього національного походження», - сказала міністр.

Вона додала, що діти, які повністю навчаються мовами меншин, упродовж здобуття повної загальної середньої освіти, мають потім значно нижчу успішність під час складання ЗНО.

В результаті, пояснила міністр, такі діти мають обмеженіший доступ до вищої освіти.

«Це також не дозволяє їм повноцінно інтегруватися в українське суспільство, займати відповідні посади на державній службі, в органах місцевого самоврядування. Розширюючи можливості вивчення української мови і вживання її для вивчення предметів, розширюємо можливості українських дітей», - наголосила Гриневич.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, Держдума РФ прийняла заяву, в якій наголошується, що новий український закон «Про освіту» суперечить Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, який гарантував територіальну цілісність України, а також є актом «етноциду російського народу».

Довідка УНІАН. 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

МЗС низки країн, в тому числі Румунії, висловили стурбованість з приводу норм закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні.