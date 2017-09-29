"Зустрінемося у вільній Україні": Сущенко та Умеров обмінялися листами

Ув'язнені Росією журналіст Роман Сущенко та лідер кримських татар Ільмі Умеров обмінялися листами. Про це йдеться у Facebook адвоката Марка Фейгіна та Ільмі Умерова.

"Політв'язень Роман Сущенко написав слова підтримки Ільмі Умерову з Лефортовської в'язниці", - написав Фейгін.

У листі український журналіст висловив підтримку нещодавно ув'язненому Умерову.

Читайте такожУмеров закликав Україну наполегливіше боротися за повернення Криму

"Шановний Ільмі! Прийміть мої слова підтримки, поваги і захоплення вашою стійкістю, мужністю і мудрістю", - написав Сущенко.

На наступний день, Умеров відповів на лист Сущенка і виставив його копію в Facebook.

"Рівно рік тому заарештували Романа Сущенка. Вчора він написав мені листа підтримки у зв'язку з обвинувальним вироком. Пишу відповідь...", - повідомив він.

У листі Умеров зазначив, що їх обох пов'язує правда і любов до Батьківщини.

Читайте такожМосковський суд продовжив арешт Сущенка на два місяці

"Шановний Романе, вже рік як ви знаходитесь в російській в'язниці за надуманими звинуваченнями. Нас об'єднує не тільки сфабрикованість кримінальних справ, але й, що значно важливіше, любов до Батьківщини і наша правота. Бажаю вам стійкості і мужності. Ми обов'язково зустрінемося у вільній Україні", - написав Умеров.