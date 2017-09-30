Стали відомі імена загиблих на Хмельниччині пілотів

Військові оприлюднили імена пілотів, що загинули під час катастрофи учбового літака Л-39 на Хмельниччині. Про це повідомляє Depo.Хмельницький.

Так, втратили життя підполковник Сергій Бородаченко та старший лейтенант Михайло Ткаченко.

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Фрагменти тіл пілотів та уламки літака знаходили у радіусі одного кілометра від місця падіння машини.

Як зазначив у коментарі 112 Україна прес-секретар бригади тактичної авіації імені Петра Франка Олександр Петрук, статтю, за якою розслідують падіння навчального літака, після встановлення всіх причин і обставин можуть перекваліфікувати.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня на Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району внаслідок падіння навчально-військового літака Л-39, який виконував навчальний польот, загинули двоє пілотів. Літак впав на кукурудзяне поле.