Падіння літака на Хмельниччині: у ЗСУ підтвердили загибель двох пілотів, проводився навчальний політ
Наразі причини авіакатастрофи під Хмельницьким з’ясовуються.
Унаслідок катастрофи літака Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області загинули двоє пілотів. Цю інформацію підтвердили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Читайте такожСтало відомо, де саме на Хмельниччині впав військовий літак (карта)
"Сьогодні, 29 вересня, о 12:21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів. Унаслідок авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також на місце події виїхала комісія командування Повітряних Сил ЗСУ для з'ясування обставин, проводяться слідчо-оперативні дії.
Як повідомляло раніше УНІАН поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА, на Хмельниччині сьогодні при падінні військового літака загинули двоє пілотів.