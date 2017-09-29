Падіння літака на Хмельниччині: у ЗСУ підтвердили загибель двох пілотів, проводився навчальний політ

14:12, 29 вересня 2017
Інциденти
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Наразі причини авіакатастрофи під Хмельницьким з’ясовуються.

У ЗСУ підтвердили падіння літака / фото facebook.com/kpszsu

Унаслідок катастрофи літака Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області загинули двоє пілотів. Цю інформацію підтвердили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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"Сьогодні, 29 вересня, о 12:21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів.  Унаслідок авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також на місце події виїхала комісія командування Повітряних Сил ЗСУ для з'ясування обставин, проводяться слідчо-оперативні дії. 

Як повідомляло раніше УНІАН поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА, на Хмельниччині сьогодні при падінні військового літака загинули двоє пілотів. 

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Теги: #падіння літака на Хмельниччині#загибель пілотів на Хмельниччині