Падіння літака на Хмельниччині: у ЗСУ підтвердили загибель двох пілотів, проводився навчальний політ

Унаслідок катастрофи літака Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області загинули двоє пілотів. Цю інформацію підтвердили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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"Сьогодні, 29 вересня, о 12:21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 у районі населеного пункту Старокостянтинів. Унаслідок авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також на місце події виїхала комісія командування Повітряних Сил ЗСУ для з'ясування обставин, проводяться слідчо-оперативні дії.

Як повідомляло раніше УНІАН поінформоване джерело у Хмельницькій ОДА, на Хмельниччині сьогодні при падінні військового літака загинули двоє пілотів.