Нацбанк учора продав 57 мільйонів доларів за спецкурсом

На спеціальному аукціоні, який відбувся вчора, 29 квітня, Національний банк України (НБУ) продав 57,093 млн. дол. США за курсом 7,80 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з наданою інформацією, валюта реалізовувалася для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб-резидентів, а також фізичних осіб-резидентів – суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), які зумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, які тримають в іноземній валюті.

В аукціоні взяли участь 80 банків.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безплатній основі.