Український бізнес-форум відбувся в Парижі

30 квітня в Парижі відбувся бізнес-форум представників українсько-французьких ділових кіл та провідних компаній «Привабливість інвестиційного клімату та перспективи розвитку підприємництва в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

За інформацією прес-служби, у форумі під головуванням президента Ради підприємців “Україна-Франція” у “МЕДЕФ Інтернасьональ”, президента адміністративної ради компанії CMA CGM Жака СААДЕ взяв учать міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Під час зустрічі міністр економіки наголосив на прагненні України до більш збалансованої двосторонньої торгівлі, відзначивши, що у 2008 році, за даними української статистики, загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Францією збільшився на 26,5%, або 543,6 млн. дол., у порівнянні з 2007 роком – до майже 2,6 млрд. дол.

При цьому Б.ДАНИЛИШИН запевнив, український уряд всіляко сприяє і буде сприяти створенню більш комфортних умов ведення бізнесу в Україні для іноземних партнерів.

За словами міністра, у зв’язку з проведенням в Україні у 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу існує потреба побудови та реконструкції низки соціальних та інфраструктурних об’єктів, будівництва та реконструкції автомобільних доріг, готельних комплексів, аеропортів тощо, до реалізації яких Україна запрошує французьких інвесторів.

Також французька сторона висловила зацікавленість сферою літакобудування як перспективною галуззю у двосторонньому співробітництві.

З метою розширення співробітництва між державами Б.ДАНИЛИШИН запросив групу представників французьких ділових кіл до України. У свою чергу, Ж.СААДЕ запевнив, що незабаром відвідає нашу країну.