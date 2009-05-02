Звіряче вбивство під Москвою: серед жертв - громадяни України

Слідчі органи встановлюють обставини вбивства шести осіб, зокрема десятирічної дитини, тіла яких виявлені у суботу в приватному будинку в Кліну, повідомив РІА “Новости” офіційний представник СКП РФ по Московській області. Тіла чотирьох чоловіків, жінки і її 10-річного сина знайшли в будинку, що належить убитій. "Як встановили судмедексперти, смерть громадян наступила в результаті ножових поранень у шию. Час настання смерті встановлюється", - сказав співбесідник агентства. Представник СКП уточнив, що серед убитих також брат господині будинку і приїжджі робітники з України, Калінінграда і Твері. За інформацією міліції, господиня будинку і її брат "вели асоціальний спосіб життя". Кримінальну справу за фактом убивства порушено за частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб). Стаття передбачає максимальне позбавлення волі до 25 років або довічне ув’язнення.