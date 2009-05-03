Податківці відзвітували: завдання виконано на 101,9%

Державна податкова служба виконала завдання по доходах січня – квітня 2009 року.

Про це повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Зокрема, до загального фонду державного бюджету в квітні 2009 року сплачено 6,8 млрд. грн. Бюджетний розпис Міністерства фінансів виконано на 101,9%, додатково одержано 125,4 млн. грн. Платникам податків відшкодовано 2,8 млрд. грн. податку на додану вартість.

Як зазначається у повідомленні, за результатами січня – квітня цього року завдання виконано на 102,8%, додатково одержано 793,9 млн. грн. Фактично сплачено 29 млрд. грн. платежів.

Відшкодування податку на додану вартість проведено в обсязі, визначеному бюджетним розписом (9 856,8 млн. грн.). Насамперед, відшкодування здійснювалось підприємствам гірничо-металургійного комплексу, хімічної галузі, експортерам зерна.

Порівняно з минулим роком надходження з акцизного збору із вироблених в Україні товарів збільшились на 893,5 млн. грн. (в 1,4 рази), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 648,2 млн. грн. (+4,6%), платежів за користування надрами – 41,3 млн. грн. (+19%), збору за спеціальне водокористування – 25 млн. грн. (+16,1%).

Планові завдання податковою службою виконувалися щомісячно: у січні – 105,5%, у лютому – 102,6%, у березні – 101,6% та квітні – 101,9%.