Пред'явлено звинувачення ймовірному співучаснику масового вбивства у Баку

Слідство у справі про масове вбивство в Азербайджанській державній нафтовій академії (АДНА) пред`явило звинувачення Надіру Ширхан оглу АЛІЄВУ, затриманому раніше як підозрюваного в співучасті в злочині, передає Lenta.ru.

Заарештований продавав шаурму у будинку АДНА. Він був знайомий з убивцею, проте заперечує, що був його приятелем, тим паче, співучасником убивств.

Нагадаємо, 30 квітня в Азербайджанській державній нафтовій академії було вбито 12 людей, більше 10 чоловік дістали поранення. За офіційними даними, убивця вів вогонь з пістолета, після чого застрелився. Очевидці події розповідали, що злочинців було щонайменше двоє і вони були озброєні автоматами.