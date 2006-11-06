Футбольні фанати з Росії - останній засіб проти ”помаранчевого неонацизму”

Євразійський союз молоді (ЄСМ) заявляє про те, що в Україні ущемлені права росіян, у зв`язку з чим має намір привезти російських футбольних фанатів для боротьби з проявами "помаранчевого неонацизму".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар ЄСМ-Москва Дмитро ЄФРЕМОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як нагадав Д.ЄФРЕМОВ, 4 листопада - в день народного єднання - в шести країнах пройшов так званий "Російський марш". При цьому, за словами прес-секретаря ЄСМ-Москва, якщо в ряді країн марш проходив "під знаком дружби", то в деяких державах, зокрема, в Україні "він був позначений як день народного гніву". "Днем гніву він став в Україні, Молдові і Грузії. У Молдові і Грузії наші активісти були заарештовані, а в Україні відбулася масова бійка, - заявив Д.ЄФРЕМОВ. - Інтереси росіян в Україні ущемляються. ЄСМ послідовно відстоює інтереси росіян на всьому пострадянському просторі і веде переговори з цілим рядом фанатів футбольних клубів, які існують у Росії. Люди мають їхати сюди (в Україну - УНІАНУ) і гасити помаранчевий неонацизм, прояви ксенофобії та екстремізму".

На думку Д.ЄФРЕМОВА, після проведення мирної Помаранчевої революції, коли "все йшло з гарними гаслами, ніхто нікого не бив", зараз в Україні "настала епоха помаранчевого неонацизму", з чим і має намір боротися ЄСМ.

Як розповів прес-секретар ЄСМ-Москва, Євразійський союз молоді є "по суті першою організацією", котра зорієнтована на проросійську, проєвразійську частину населення. Мета ЄСМ - відновлення імперії в рамках кордонів колишнього СРСР.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада в Росії відзначався День народної єдності. Цього дня в ряді регіонів України, зокрема, в Одесі, Сімферополі та Севастополі представники проросійських суспільно-політичних сил організували "Російські марші".

Була спроба провести марш і в Києві. За даними Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України у Києві, 4 листопада на Софійській площі відбулися сутички між членами Львівської організації УНСО і представниками всеукраїнської організації "Російський рух", під час яких була серйозно травмована одна людина, а 39 учасників інциденту було затримано міліцією.