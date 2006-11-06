У Секретаріаті Президента очікують двозначну інфляцію з вини уряду

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що рівень інфляції в Україні до кінця року становитиме 11%.

Про це він сказав сьогодні у в прямому ефірі «1+1».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще у вересні цього року говорив про необхідність уряду звернути увагу на інфляційні процеси. «На жаль, відбулось саме так, як прогнозував Президент і Секретаріат Президента», - сказав він, пояснивши, що мова йде про те, що інфляційна динаміка сьогодні практично аналогічна 2004 року.

«Ми вже точно не будемо мати однозначну інфляцію – однозначна інфляція це до 10% - ці речі матимуть безпосередній вплив на показники поточного року і прогнози 2007 року», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що від цього страждатиме, в першу чергу, макроекономічна стабільність держави та бюджет. «У випадку, якщо інфляція буде близько 11%, а ми сьогодні так прогнозуємо на кінець поточного року», відповідно у наступному році вже не може бути мови про 7,5% інфляції (цифра, закладена в бюджеті на 2007 рік – УНІАН). А відтак, зауважив він, необхідно збільшувати доходи населення, компенсуючи інфляційний чинник.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Нацбанк не несе відповідальності за цю інфляцію, оскільки вона не є монетарною.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, інфляція пов’язана з діями уряду, зокрема, з переговорами щодо встановлення ціни на газ. Зростання ціни на газ має безпосередній вплив на інфляційні процеси і на доволі негативні цифри інфляції на наступний рік.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні цього року склала 2,6%, у січні-жовтні - 8,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Міністерство економіки прогнозувало в 2006 році зростання ВВП на рівні 5,8-7%, інфляцію - на рівні 11,4-11,6%.

При формуванні держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП в 2006 році 7%, показника інфляції - 8,7%.