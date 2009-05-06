Держкомстат оприлюднив інфляцію у квітні

Інфляція в квітні по відношенню до березня ц.р. склала 0,9%, з початку року – 6,9%.

Про це повідомляє Держкомстат.

Разом з тим, зростання цін виробників промислової продукції в квітні по відношенню до березня склало 0,4%, з початку року – 3,5%.

Довідка УНІАН. В Україні в березні до лютого 2009 року зафіксована інфляція на рівні 1,4%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз щодо інфляції – з 17% до 16,8%. У той же час прогноз стосовно ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз стосовно інфляції – до 10%.