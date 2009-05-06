До України «свинячий грип» ще не дістався

На сьогодні в Україні не зареєстровано випадків захворювання на грип штаму А/H1N1.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, продовжується моніторинг ситуації щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції.

Фахівцями Кіровоградської, Одеської обласної та Київської міської санепідстанцій були проведенні протиепідемічні заходи стосовно осіб, які прибули в Україну з Мексики та США. Симптомів захворювання не виявлено.

На території аеропортів, залізничних вокзалів, морських, річкових портів при проведенні прикордонного та митного контролю здійснюється комплекс необхідних профілактичних та протиепідемічних заходів.

Відповідну пам`ятку для населення розіслано в усі області України.

За інформацією Оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з розповсюдження грипу A/Н1N1 у світі та координації дій щодо попередження його занесення в Україні, з 21 держави надійшли офіційні повідомлення про 1490 випадків інфікування грипом А/H1N1.

Зокрема, з Мексики надійшло повідомлення про 822 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 29 летальних. Продовжуються лабораторні дослідженні раніше відібраного матеріалу від хворих.

Уряд США повідомив про 403 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, один з яких закінчився летально.

Повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних випадків надійшли з Австрії (1), Канади (140), Китаю, Гонконгу (1), Коста-Ріка (1), Колумбії (1), Данії (1), Сальвадору (2), Франції (4), Німеччини (9), Ірландії (1), Ізраїлю (4), Італії (5), Нідерландів (1), Нової Зеландії (6), Португалії (1), Республіки Корея (2), Іспанії (57), Швейцарії (1), Сполученого Королівства (27).