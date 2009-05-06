Як вберегтися від «свинячого грипу»

Міністерство охорони здоров’я України розробило рекомендації для населення з метою запобігання захворювання на грип А/H1N1.

Пам’ятка обнародувана на сайті МОЗ України.

Згідно з рекомендаціями, щоб залишитися здоровими людям по можливості необхідно відкласти ділові та туристичні поїздки в регіони, де виявлені випадки захворювань, в першу чергу в США та Мексику.

Якщо поїздку неможливо відкласти, треба не відвідувати людних місць, уникати користування громадським транспортом, перебування поряд з людьми з ознаками респіраторної інфекції – нежиттю, кашлем, почервонілими очима. Необхідно носити чотирьохшарову марлеву пов’язку або хірургічну маску.

У разі повернення менше ніж 10 днів тому з країни, де зафіксовані випадки хвороби, необхідно особливо уважно поставитися до свого здоров’я, при появі симптомів ОРВІ – температури, кашлю, нежиті, порушень функції органів травлення та м’язових болів – негайно звернутись до лікаря.

Якщо після повернення людини з-за кордону у неї виникли симптоми застуди або респіраторної інфекції, необхідно негайно ізолювати хворого в окремій кімнаті, контактувати з ним лише в марлевій масці та викликати лікаря.

У зв’язку з тим, що хвороба передається переважно повітряно-крапельним шляхом, необхідно виконувати санітарно-протиепідемічний режим, передбачений при епідеміях респіраторних інфекцій.

На період епідемії МОЗ рекомендує обмежити перебування у людних місцях, уникати контактів з людьми, у яких помітні симптоми респіраторної інфекції. В разі виникнення таких симптомів, треба максимально обмежити контакти з оточуючими, викликати лікаря, ретельно виконувати його призначення.

Крім того, міністерство рекомендує мінімізувати контакти людей з хворими свинями, повідомляти відповідні медичні служби про хворих тварин. Необхідно дотримуватись особистої гігієни під час будь-яких контактів з тваринами і особливо – під час забиття і відразу після забиття, щоб запобігти контакту зі збудниками хвороби. Білування туші не повинно застосовуватись до хворих тварин чи тварин, які померли від захворювання.

МОЗ нагадує, що немає даних про зараження хворобою при вживанні в їжу належним чином обробленого і приготовленого м’яса свиней або виробів з нього. Вірус гине під час кулінарної обробки при температурі 70°C.

У випадку виникнення підозри на захворювання та з питань профілактики і лікування грипу А/H1N1, можна звертатися за консультацією до Міністерства охорони здоров’я України за номером гарячої лінії 8 (044) 200-07-80.