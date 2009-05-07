Єхануров підписав наказ про феєрверки
15:11, 07 травня 2009Суспільство
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Двадцятьма залпами
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ № 216 “Про проведення святкових феєрверків на честь 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.
Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, відповідно до наказу, 9 травня о 21.00 у столиці України місті-герої Києві, містах-героях Одесі, Севастополі та Керчі, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.
Проведення святкових феєрверків доручено організувати начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.
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