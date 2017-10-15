Сьогодні близько 100 спортсменів та аматорів приїхали на мотокрос на Житомирщину. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні мототокрос пам’яті С.Корольова проходить сьогодні, 15 жовтня біля села Клітчин на Житомирщині за участю спортсменів та аматорів з різних куточків України.

Привітали близько 100 учасників спортивних змагань, яким від 6 і до 65 років, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, президент федерації мотоспорту України в Житомирській області Олександр Бочковський.

Зубко підкреслив, що мототрек та інфраструктуру потрібно удосконалювати, аби на Житомирщині могли проходити змагання й більш серйозного рівня.

Голова ОДА Ігор Гундич повідомив, що на базі цієї мототраси планують створити один із найкращих мототреків в Україні. Для цього ініціатори змагань мають розробити проект розбудови майданчика із необхідною інфраструктурою - під’їздом, місцями для вболівальників та для парковки, торгівельниим майданчиками, тощо.

Як повідомив керівник області, цьогоріч на організацію змагань обласній федерації мотоспорту виділено з обласного бюджету 150 тис.грн.

Нагадаємо, Кубок з мотокросу є вже традиційним для Житомирщини і проводиться з 1952 року.