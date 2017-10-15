У Києві урочисто відкрили мурал із зображенням Іонна Павла ІІ (галерея)

У Києві відкрили мурал із зображенням 264-ого Папи Римського Іоанна Павла ІІ на стіні будинку, який розташований на вулиці, нещодавно рішенням міської влади перейменованій на честь святішого.

Як передає кореспондент УНІАН, мурал зображений на стіні п’ятиповерхового житлового будинка за адресою вул. Іонна Павла ІІ, 2 (колишня вул. Патриса Лумумби) у Печерському районі.

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Виконав роботу австрійський художник, який був спеціально для цього запрошений.

В урочистостях взяли участь предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, представники польського сейму, надзвичайний та повноважний посол Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Від міської влади Києва були присутні, зокрема, директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, голова Печерської райдержаміністрації Сергій Мартинчук. Серед гостей заходу були представники польської громади в Києві, а також жителі столиці.

Як зазначив Пєкло, захід також присвячено і новій назві вулиці, яка тепер носить ім’я Іонна Павла ІІ. Під час урочистостей зачитали вітання з Ватикану, в якому Папа Римський Франциск схвально відгукнувся про рішення назвати вулицю в Києві на честь Івана Павла ІІ та благословив сьогоднішній захід.

У коментарі журналістам предстоятель УГКЦ зазначив, що сьогоднішня подія є визначною. "Я хочу побажати всім киянам не просто ходити вулицею Івана Павла ІІ, а йти шляхом, дорогою, яку він нам вказав. Його названо найбільшим гуманістом ХХ століття, який, утверджуючи гідність кожної людини, валив мури, які розділяли тодішню Європу, будував єдність між країнами, між народами. А відтак до свого польського народу сказав такі слова: "Не бійтеся". Я думаю, утверджуючи гідність людської особи, він теж став натхненником Революції гідності і в Україні. Бо блаженніший Любомир Гузар звернувся такими ж словами 1 грудня 2013 року до мільйона українців на Майдані: "Не бійтеся!" - сказав він.

Голова УГКЦ зауважив, що неспроста цими днями Іван Павло ІІ урочисто був проголошений покровителем україно-польського примирення, і нагадав про перший акт примирення між польським і українським єпископатом. "Тоді вперше наші єпископи – Української греко-католицької церкви і Польського єпископату попросили один в одного прощення за ті всі кривди, які поляки і українці нанесли один одному у ХХ столітті. І почався духовний рух - рух, який ми називаємо примиренням", - прокоментував він.

"Ми знаємо, що він був першим Папою-слов’янином, першим Папою-поляком, і я думаю, великим даром не лише для польського народу, але теж і для народу України", - зазначив представник церкви.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2016 року Київрада прийняла рішення про перейменування вулиці Патриса Лумумби на вулицю Іоанна Павла ІІ.