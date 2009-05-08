Експерт: до кінця літа курс гривні зміцнюватиметься

18:28, 08 травня 2009
Суспільство
1888 0

Восени чекаймо стрибків?

Упродовж найближчих кількох місяців можна чекати повільного зміцнення готівкового курсу гривні. Таку думку в коментарі УНІАН висловив колишній керівник групи радників голови Національного банку України Віктор ЛИСИЦЬКИЙ.

У зв`язку з інформацією НБУ про те, що на валютному ринку попит на іноземну валюту скорочується, експерт упевнений, що Нацбанк найближчим часом не збільшуватиме інтервенції. «Це (зміцнення курсу гривні - УНІАН) пов`язано також з тим, що радикально скорочуються обсяги імпорту», - сказав В.ЛИСИЦЬКИЙ.

На його думку, навіть коли Міжнародний валютний фонд виділить другий транш, НБУ буде в змозі підтримувати валютний ринок якийсь час і без цих грошей. Особливості національної економіки дозволяють зробити прогноз на найближчі кілька місяців, оскільки літо – період валютної стабільності, зазначив експерт. Тому, за словами В.ЛИСИЦЬКОГО, чекати нових коливань готівкових курсів валют можна наприкінці літа - початку осені.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Національний банк України постановою №264 від 30 квітня ц.р. встановив, що офіційний курс гривні може на 2% відхилятися від середньозваженого курсу на міжбанку.

Цією постановою вносяться зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і курсу банківських металів.

Також у документі зазначається, що цю норму введено відповідно до Меморандуму про економічну і фінансову політику в рамках угоди "стенд-бай" між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, до ухвалення постанови №264 було передбачено, що офіційний курс гривні розраховується, виходячи зі встановленого на міжбанківському валютному ринку України, за наслідками функціонування Системи підтвердження угод.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter