Експерт: до кінця літа курс гривні зміцнюватиметься

Упродовж найближчих кількох місяців можна чекати повільного зміцнення готівкового курсу гривні. Таку думку в коментарі УНІАН висловив колишній керівник групи радників голови Національного банку України Віктор ЛИСИЦЬКИЙ.

У зв`язку з інформацією НБУ про те, що на валютному ринку попит на іноземну валюту скорочується, експерт упевнений, що Нацбанк найближчим часом не збільшуватиме інтервенції. «Це (зміцнення курсу гривні - УНІАН) пов`язано також з тим, що радикально скорочуються обсяги імпорту», - сказав В.ЛИСИЦЬКИЙ.

На його думку, навіть коли Міжнародний валютний фонд виділить другий транш, НБУ буде в змозі підтримувати валютний ринок якийсь час і без цих грошей. Особливості національної економіки дозволяють зробити прогноз на найближчі кілька місяців, оскільки літо – період валютної стабільності, зазначив експерт. Тому, за словами В.ЛИСИЦЬКОГО, чекати нових коливань готівкових курсів валют можна наприкінці літа - початку осені.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Національний банк України постановою №264 від 30 квітня ц.р. встановив, що офіційний курс гривні може на 2% відхилятися від середньозваженого курсу на міжбанку.

Цією постановою вносяться зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і курсу банківських металів.

Також у документі зазначається, що цю норму введено відповідно до Меморандуму про економічну і фінансову політику в рамках угоди "стенд-бай" між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Як повідомлялося, до ухвалення постанови №264 було передбачено, що офіційний курс гривні розраховується, виходячи зі встановленого на міжбанківському валютному ринку України, за наслідками функціонування Системи підтвердження угод.