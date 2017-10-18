Джамала показала знімок у купальнику (фото)

Українська співачка Джамала показала знімок, для якого позувала в купальнику біля басейну. Фото вона оприлюднила в Instagram.

У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за свого коханого – фінансиста Бекіра Сулейманова.

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Джамала перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення 2016", який проходив у Швеції. Вона виконувала пісню "1944".