Джамала показала знімок у купальнику (фото)
15:20, 18 жовтня 2017Суспільство
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Співачка Джамала поділилася знімком, зробленим біля басейну.
Джамала / фото УНІАН
Українська співачка Джамала показала знімок, для якого позувала в купальнику біля басейну. Фото вона оприлюднила в Instagram.
У квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за свого коханого – фінансиста Бекіра Сулейманова.
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Джамала перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення 2016", який проходив у Швеції. Вона виконувала пісню "1944".
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