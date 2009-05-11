Міжнародний фестиваль віддав гран-прі фільму «Подарунок Сталіну»

У Севастополі журі визначило переможців 5-го Міжнародного телерадіофестивалю «Перемогли разом», присвяченого 65-й річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників і 64-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, серед відзначених призами і дипломами журі (загалом на фестиваль надійшло близько 200 теле- і радіопрограм, які змагалися в 12 номінаціях) - фільми і радіопрограми журналістів і кінодокументалістів з Азербайджану, Болгарії, Білорусі, Казахстану, Китаю, Росії, України (Україна, здебільшого, була представлена роботами обласних регіональних державних ТРК). Гран-прі фестивалю одержав фільм «Подарунок Сталіну» (автор – П.ФІНН, режисер – Р.АБДРАШЕВ, оператор – Х.КИДИРАЛІЄВ, виробництво студії «Казахфільм» за участю Ізраїлю, Росії, Польщі, Казахстану).

Метою фестивалю була активізація висвітлення в ЗМІ величі подвигу народів країн антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини, сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, а також підвищенню професійної майстерності творчих працівників телебачення і радіо.

Як повідомив журналістам перед церемонією підбиття підсумків фестивалю перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, «відрадно, що зростає кількість учасників і кількість фільмів, що представляються на фестиваль, збільшується кількість номінацій, вони стають дедалі різноманітнішими». Разом з тим, він наголосив, що «треба постаратися зробити все, аби аудиторія фестивалю була якомога ширшою».

У церемоніях відкриття і закриття фестивалю взяли участь голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, голова севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ, представники командування ЧФ РФ. Організаторами фестивалю, який проводився з 4 травня на базі Севастопольської регіональної державної ТРК, були Державний комітет України з телебачення і радіомовлення, Міністерство оборони України, Севастопольська міська держадміністрація, Севастопольський міська рада, Асоціація працівників, Державний комітет України у справах ветеранів.