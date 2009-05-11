На тестування з фізики зареєструвалися 38 тис. 209 випускників

Завтра, 12 травня, в усіх регіонах України майбутні абітурієнти проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, для складання цього тесту зареєструвалося 38 тис. 209 осіб, або 8,3% від загальної кількості зареєстрованих.

О 10.30 для учасників зовнішнього оцінювання відкриють двері 173 пункти тестування, у яких працюватиме 6 тис. 626 підготовлених працівників. Всього для тестування вже підготовлено понад 2 тис. 600 аудиторій.

73,3% випускників поточного і попереднього років, які беруть участь у нинішньому тестуванні, обрали для складання тесту з фізики українську мову, 26,3% - російську. Інші мови обрало менше половини відсотка учасників.

Тестування з фізики розпочнеться об 11.00 та триватиме дві з половиною години, протягом яких учасники мають розв’язати 35 завдань з механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики та магнетизму, коливань та хвиль, оптики, елементів теорії відносності, квантової і ядерної фізики.

Минулого року кількість охочих перевірити свої знання з фізики становила 45 тис. 672 осіб.