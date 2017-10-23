У військовій частині на Київщині начальник складу вкрав 100 тонн дизпалива на мільйон
Наразі перевіряється причетність до викрадення пального інших військовослужбовців.
На крадіжці близько 100 тонн дизельного пального викрито начальника складу військової частини А1232 Збройних Сил України, що дислокується в м.Біла Церква Київської області.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.
Встановлено, що начальник складу під час несення служби в добовому наряді черговим по парку, маючи безперешкодний доступ до резервуарів зберігання пально-мастильних матеріалів, неодноразово здійснював відкачування в автомобільну автоцистерну з резервуарів зберігання дизельне пальне, яке потім збував цивільним особам. Всього у такий спосіб було викрадено близько 100 тон дизельного пального орієнтовною вартістю понад 1 млн грн.
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Проте, як зауважили в прокуратурі, точну кількість та вартість вкраденого у такий спосіб пального буде встановлена в ході ревізії.
«20 жовтня 2017 року військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зазначеного військовослужбовця затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, та відносно нього Білоцерківським міськрайонним судом Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб з правом виходу під заставу 50 тис. грн», - наголосили у відомстві.
Зазначається, що в ході розслідування кримінального провадження перевіряється причетність до викрадення пального інших військовослужбовців, а також буде надано правову оцінку діям командування частини та службових осіб контролюючих органів, які проводили перевірки на складах зберігання служби паливно-мастильних матеріалів цієї військової частини, але своєчасно не виявили недостачу матеріальних цінностей.