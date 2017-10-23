У військовій частині на Київщині начальник складу вкрав 100 тонн дизпалива на мільйон

На крадіжці близько 100 тонн дизельного пального викрито начальника складу військової частини А1232 Збройних Сил України, що дислокується в м.Біла Церква Київської області.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що начальник складу під час несення служби в добовому наряді черговим по парку, маючи безперешкодний доступ до резервуарів зберігання пально-мастильних матеріалів, неодноразово здійснював відкачування в автомобільну автоцистерну з резервуарів зберігання дизельне пальне, яке потім збував цивільним особам. Всього у такий спосіб було викрадено близько 100 тон дизельного пального орієнтовною вартістю понад 1 млн грн.

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Проте, як зауважили в прокуратурі, точну кількість та вартість вкраденого у такий спосіб пального буде встановлена в ході ревізії.

«20 жовтня 2017 року військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зазначеного військовослужбовця затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, та відносно нього Білоцерківським міськрайонним судом Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб з правом виходу під заставу 50 тис. грн», - наголосили у відомстві.

Зазначається, що в ході розслідування кримінального провадження перевіряється причетність до викрадення пального інших військовослужбовців, а також буде надано правову оцінку діям командування частини та службових осіб контролюючих органів, які проводили перевірки на складах зберігання служби паливно-мастильних матеріалів цієї військової частини, але своєчасно не виявили недостачу матеріальних цінностей.