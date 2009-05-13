У «Борисполі» - нова послуга: реєструйся на рейс сам

Український консорціум «ЄДАПС» ввів в експлуатацію в міжнародному аеропорту «Бориспіль» систему самостійної реєстрації пасажирів на авіарейси. (ЄДАПС – Єдина державна автоматизована паспортна система – УНІАН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі консорціуму, нова система позбавить пасажирів від необхідності стояти в чергах до стійок реєстрації. Цю можливість забезпечують чотири так звані кіоски інтернет-реєстрації, які дають пасажирам можливість реєструватися на рейси і роздруковувати посадочні талони без звернення до стійок реєстрації. Для зручності користувачів система управління виконана в двох мовних версіях – українською і англійською.

Реєстрація через дані кіоски передбачена для пасажирів з ручною поклажею, яким не потрібно здавати свої речі в багаж і які не потребують наперед оформленої візи для відвідин країни призначення, зазначили в консорціумі.

Система розроблена таким чином, що підключитися до неї можуть усі бажаючі авіаперевізники.

На сьогодні в аеропорту «Бориспіль» можна самостійно проходити реєстрацію на рейси таких авіакомпаній як KLM, Lufthansa, Air France, Austrian Airlines, British Airways, Turkish Airlines, "Міжнародні авіалінії України", "АероСвіт", Finnair, SAS.

Відповідний тендер міжнародного аеропорту «Бориспіль» консорціум «ЄДАПС» виграв у листопаді 2008 року.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований за 29 км від Києва, є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. Він відноситься до аеропортів класу А і є багатопрофільним підприємством, який об`єднує роботу більше 30 різних служб.

Аеропорт приймає регулярні рейси 42 іноземних і 12 українських авіакомпаній, які сполучають Київ з 12 містами України і 84 містами далекого зарубіжжя.

Консорціум "ЕДАПС" створено в 2004 і є групою компаній з повним циклом підприємств з виробництва і впровадження ідентифікаційних документів і супутніх електронних систем. Він здійснив понад 300 великих проектів, має досвід у захисті документів і товарів з використанням унікальних технологій у галузі лазерів, полікарбонату, біометрії, деметалізованих голограм, електронних систем, контактних, безконтактних чіпів та IT-технологій.