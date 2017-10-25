Лікарі розповіли про стан вагітної, постраждалої в жахливій ДТП у Харкові

Вагітна харків'янка Жанна Власенко, яка постраждала в результаті страшної ДТП на Сумській, перебуває у стані медикаментозного сну. Про це повідомили в Обласній клінічній лікарні, передає місцеве видання NewsRoom.

Як розповів заступник головного лікаря із медчастини Володимир Ярош, пацієнтка забезпечена необхідними препаратами, в тому числі - за рахунок пожертвувань приватних осіб. Жінку постійно відвідують чоловік, близькі та родичі.

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"Пацієнтка перебуває в медикаментозному сні, у неї травми таза і голови. Зараз вона спить, рухатися їй не можна, щоб ніяк не нашкодити вагітності. Травма голови викликає нервове збудження", - сказав Ярош.

Лікар також спростував інформацію в ЗМІ про те, що медики планують провести кесарів розтин. Ще одна постраждала - 25-річна дівчина, яка отримала важку черепно-мозкову травму - демонструє позитивну динаміку. Вона при свідомості, в понеділок постраждалу перевели в нейрохірургічну палату.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з «Фольксвагеном» автомобіль «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли люди. Унаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми, у тому числі дві сестри й жінка на сьомому місяці вагітності.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.