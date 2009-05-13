Литвин планує візит до Польщі
20:25, 13 травня 2009Суспільство
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Повідомили з Варшави
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує відвідати Польщу з візитом 26 червня.
Як повідомили УНІАН в Посольстві України у Варшаві, В.ЛИТВИН має намір здійснити візит до Польщі на запрошення глави польського Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО та взяти участь в урочистостях з нагоди 440-ї річниці Люблінської унії.
Крім того, згідно з попереднім планом, голова ВР візьме участь в 3-му засіданні міжпарламентської українсько-польсько-литовської комісії.
В.ЛИТВИН під час візиту перебуватиме в Любліні.
У Посольстві не виключили, що голова ВР може також провести зустріч з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.
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