Гарантії щодо навчання мовами нацменшин у школі будуть прописані у законі про середню освіту - Гриневич

Мовні положення закону про освіту в Україні (стаття 7), які прописані для усього спектру освіти, є дуже загальними та будуть більш деталізовані в наступних документах.

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на круглому столі за участю представників польської меншини та шкіл з польською мовою навчання, інформує прес-служба Міністерства освіти і науки.

«Наприклад, питання викликає слово «може» у 4 пункті статті закону, яка дає право вивчати предмети рідною мовою, якщо вона належить до мов ЄС. Може – це не гарантія. Така думка лунає. Однак потрібно розуміти, що ці норми виписані для усього спектру освіти – від дошкільної до вищої освіти. В університетах – може, у шкільній – певні гарантії будуть виписані в законі «Про загальну середню освіту», – пояснила міністр.

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Також вона наголосила, що Україна готова до обговорення імплементації статті 7 закону «Про освіту», віддала її на експертизу Венеціанській комісії, «але є межа, якою ми не поступимося – ми маємо навчити дітей вільно володіти українською, і це не може бути лімітовано жодними порадами».

Представники польських шкіл наголосили, що у процесі імплементації потрібно враховувати специфіку кожної школи, або ж має існувати законодавчий коридор, який давав би можливість врахувати цю специфіку.

У Міносвіти зазначили, що згідно з офіційною статистикою, в Україні навчається близько 400 тисяч дітей національних меншин у 735 навчальних закладах.

Як повідомляв УНІАН 25 жовтня, Україна та Польща підписали декларацію про гарантії представникам польської меншини отримання повної загальної середньої освіти в польських школах в Україні рідною мовою з послідовним збільшенням частки предметів, що викладаються українською мовою.

***25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.