Мінбуд перерахує тарифи на послуги ЖКГ

У понеділок, 13 листопада, Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України вивчить обгрунтованість тарифів, встановлених на послуги ЖКГ у Києві і областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр будівництва, архітектура і ЖКГ Володимир РИБАК на селекторній нараді, присвяченій початку опалювального сезону, розрахункам за спожиті енергоносії, тарифній політиці і стану заборгованості за послуги ЖКГ.

Економічно обгрунтовані тарифи введені в 10 регіонах на послуги водопостачання і водовідведення, в 22 регіонах - на теплопостачання, в 10 регіонах - на утримання будинків і прилеглих територій.

Міністр залишився незадоволеним таким підходом органів місцевого самоврядування до тарифної політики. На його думку, така ситуація приведе до збільшення заборгованості із зарплати працівникам підприємств ПЕК, а також до боргів за газ і електроенергію.

«На сьогодні методика формування тарифів затверджена рішенням Кабміну. Ми просимо міста дотримуватися її при розрахунках», - сказав В.РИБАК. «Наскільки міста підвищать тарифи на послуги ЖКГ, залежить від собівартості послуг. Тарифи і собівартість повинні бути приблизно рівними», - додав міністр.

В.РИБАК вважає, що для населення плата за послуги ЖКГ має становити 20% від доходів людини. «Коли люди не можуть платити, держава повинна давати субсидії. Система є, але працює погано», - зазначив міністр.

За словами В.РИБАКА, з бюджету виділено 250 млн. грн. для того, щоб допомогти ЖЕКам встановити лічильники на воду в будинках. «А ті, хто ставить лічильники на опалення, щонайменше, 25% економлять на оплаті послуг за теплопостачання», - додав він.

За даними міністерства, загальна сума дебіторської заборгованості підприємств за послуги ЖКГ станом на 30 жовтня становила 7,4 млрд. грн. Із них заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 4,8 млрд. грн., заборгованість за пільги і субсидії - 9,5 млн. грн.