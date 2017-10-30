Шанувальниці дратують, в романи не вірить: дружина Влада Ями прокоментувала його можливий роман з Могилевською

Дружина українського танцюриста, судді легендарного проекту "Танці з зірками" Влада Ями заявила, що не ревнує чоловіка до його колишньої партнерки по паркету Наталі Могилевської.

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Ліліана Яма зізналася, що шанувальниці чоловіка її дратують, проте в його роман з Могилевською вона не вірить, пише maximum.fm.

"У Лілі дуже розвинена інтуїція, якби там щось було – вона б відчула", – сказав Влад Яма. "Так, я б це відчула", – підтвердила Ліліана.

Коли ж журналісти зазначили, що Могилевській чомусь не приписують роман з її нинішнім партнером у "Танцях з зірками" Ігорем Кузьменком, Яма відповів: "Це його проблеми".

Нагадаємо, що десять років тому, коли Яма сам був учасником проекту "Танці з зірками" і партнером Наталії Могилевської, вся Україна говорила про те, що між ними роман. Однак нещодавно співачка заявила, що між ними ніколи нічого не було.

Відзначимо, що у новому сезоні "Танців з зірками" перемогла саме пара Наталії Могилевської та Ігоря Кузьменка.