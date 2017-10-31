В Одесі затримали підозрювану в закладанні вибухівки під авто загиблого у Маріуполі полковника СБУ

Сьогодні в Одесі затримано особу, яка підозрюється у закладанні вибухівки під автомобіль загиблого в березні у Маріуполі полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Слідством та оперативними співробітниками СБУ був проведений великий обсяг роботи, у результаті якого особу, яка нами сьогодні обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього терористичного акту, було виведено на контрольовану нами територію. Її сьогодні затримано у місті Одеса. В Одесу вона прибула для того, щоб отримати біометричний паспорт», - повідомив він.

Грицак також зазначив, що, за погодженням із слідчим СБУ, він може назвати ім’я цієї людини.

«Це Прасолова Юлія Володимирівна, 13 липня 1988 року народження. Проживала у місті Донецьк по вулиці Артема, 67», – сказав він.

Також Грицак розповів, що за попередніми даними, за виконання своєї «роботи» жінка отримала 15 тисяч доларів.

Читайте такожГеращенко натякнув на взаємозв’язок між підривом авто Шеремета та полковника СБУ у Маріуполі

«Ми не просто затримали людину, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього терористичного акту. Ми знаємо значно більше, ніж зараз можемо сказати. Я скажу лише те, що ця людина входила до так званого Центру спеціальних операцій, який діє під егідою «МГБ ДНР». Хочу сказати, що цей центр очолює Євдокимов Василь Вікторович, який народився 8 лютого 1973 року. Позивний символічний – «Ленін». Центр координується і фінансується спецслужбами РФ, і у нас є обґрунтовані підстави так говорити сьогодні», - сказав Грицак.

Він додав, що на цей час тривають слідчі дії, передбачені статтею 208 Кримінального процесуального кодексу щодо затримання підозрюваної та її особистого огляду.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня у центральному житловому кварталі Маріуполя невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував полковник Хараберюш. Від отриманих численних травм та опіків він помер в автомобілі швидкої допомоги.

Прокуратура за фактом підриву автомобіля порушила кримінальну справу за статтею «теракт».