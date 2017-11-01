На Тернопільщині знайшли 13-річну дівчину, яка втекла з дому і поїхала до коханого. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до працівників Борщівського відділення поліції звернулася пенсіонерка з селища Скала-Подільська і повідомила, що онука близько 12 го пішла з дому і залишила записку, в якій просила не розшукувати її.

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Правоохоронці оголосили дитину в розшук, почали спілкуватися з її друзями та знайомими, а також перевіряти місця, куди б вона могла піти. Орієнтування щодо дівчини та її фото отримали всі наряди поліції Тернопільщини, групи швидкого реагування, патрульні.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що дев'ятикласниця, скоріш за все, поїхала в сусідню область.

Виявилося, що дівчинка в соціальних мережах познайомилася хлопцем з Рівненщини. Тривалий час вони переписувалися, а після того, як неповнолітній сказав їй про свої почуття та запросив в гості, дівчина погодилася, зібрала речі та поїхала.

Зі Скали-Подільської автобусом доїхала до Тернополя. Тут пересіла на рівненський автобус. Проте виїхати за межі області не встигла. Патрульна поліція, перевіряючи весь транспорт в напрямку Рівного, у зупиненому за Збаражем рейсовому автобусі виявила дівчинку.

Її висадили та передали в притулок Тернополя для неповнолітніх, де дитина чекатиме приїзду бабусі.