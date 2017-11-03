Пауза з Каменських і смуга невдач: Потап закрив ресторан і представив невдалий кліп (відео)

Український співак і продюсер Потап випустив кліп на пісню «Малібу». Це відео вийшло у рамках сольного проекту співака під новим псевдонімом ПТП. Ця композиція входить у новий альбом Потапа «Стиглі сливи».

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Таким чином він узяв творчу паузу у співпраці з Настею Каменських, яка також представила вчора кліп «#этомояночь». Музику і слова цієї пісні співачки написав сам Потап.

Однак якщо музичне відео Каменських зібрало багато переглядів і високі оцінки. Кліп Потапа оцінили низько і за добу він зібрав скромні 43 тис. переглядів.

У кліпі співак з'являється разом з учасником групи "Время и Стекло" Позитивом. Відео отримало рейтинг 18+ у зв'язку провокаційним текстом пісні. У фіналі ролика з'являються українські гумористи Володимир Зеленський та Євген Кошовий, які висловлюють свою думку про кліп.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Разом з тим, сьогодні стало відомо, що закрився ресторан Потапа Mozgi Bar & Shop, який знаходився в самому центрі Києва. За однією версією – це заклад не приносив прибуток. А за іншою – артист не поділив його зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою, пише "Главком".

Користувачі соціальних мереж припускають, що така смуга невдач у Потапа почалася після того, як він зробив творчу паузу з Настею Каменських.