Мережу підірвав запис з розлюченою Умою Турман через секс-скандал з Вайнштейном (відео)

15:29, 06 листопада 2017
Суспільство
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Голлівудська актриса зазначила, що зможе "щось сказати" у справі Вайнштейна, коли її злість мине.

Відео з актрисою стало вірусним, набравши понад 200 тисяч лайків / скріншот

Ума Турман відмовилася коментувати численні повідомлення про сексуальні домагання в Голлівуді, тому що ці новини пробуджують в ній лють.

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Відеозапис з невдалою спробою взяти коментар у голлівудської актриси опублікував в Twitter журналіст Яшар Алі. «Я зрозуміла, що коли говорю про щось в люті, я шкодую про те, як це було сказано. Тому я чекаю, щоб моя злість минула. І коли я буду готова, я скажу, що повинна сказати», - пояснила Турман.

Відео вже стало вірусним, набравши понад 200 тисяч лайків. У коментарях користувачі позаздрили вмінню Турман стримувати себе.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше десятки жінок, переважно актрис, звинуватили в сексуальних домаганнях продюсера Харві Вайнштейна. В результаті Вайнштейн втратив посаду в створеній ним же компанії.

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Теги: #домагання у Голівуді Вайнштейн#Ума Турман відео