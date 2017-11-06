Мережу підірвав запис з розлюченою Умою Турман через секс-скандал з Вайнштейном (відео)

Ума Турман відмовилася коментувати численні повідомлення про сексуальні домагання в Голлівуді, тому що ці новини пробуджують в ній лють.

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Відеозапис з невдалою спробою взяти коментар у голлівудської актриси опублікував в Twitter журналіст Яшар Алі. «Я зрозуміла, що коли говорю про щось в люті, я шкодую про те, як це було сказано. Тому я чекаю, щоб моя злість минула. І коли я буду готова, я скажу, що повинна сказати», - пояснила Турман.

Відео вже стало вірусним, набравши понад 200 тисяч лайків. У коментарях користувачі позаздрили вмінню Турман стримувати себе.

Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations....wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg — Yashar Ali (@yashar) November 4, 2017

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше десятки жінок, переважно актрис, звинуватили в сексуальних домаганнях продюсера Харві Вайнштейна. В результаті Вайнштейн втратив посаду в створеній ним же компанії.