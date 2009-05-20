У США затверджено закон про захист власників кредитних карток

Сенат США затвердив у вівторок так званий "Білль про права власника кредитних карток", що розширює підтримку тих, хто користується цим видом банківських послуг. Закон, як зазначають його розробники, дасть змогу "вільніше зітхнути сотням тисяч американських сімей, задушених банківськими рахунками в умовах важкої економічної кризи".

Закон передбачає більшу прозорість банківської діяльності в галузі карткового кредитування, а також створює обмеження, що не дозволяють банкірам застосовувати невиправдано завищені процентні ставки, нав`язувати клієнтам зміну термінів кредитування, примушувати без особливих підстав до дострокового погашення кредитів, а також забороняє стягувати з клієнтів ряд "супутніх" платежів.

Закон, водночас, не встановлює ніяких конкретних процентних ставок, що, на думку адміністрації Білого дому, було б втручанням в ринкові механізми.

Згідно з документами Сенату, за законопроект проголосували 90 сенаторів, проти - п`ятеро. Раніше законопроект ухвалила Палата представників. Тепер закон відправляється на підпис президентові Бараку Обамі, який раніше неодноразово називав захист інтересів власників кредитних карт пріоритетом своєї адміністрації. Адміністрація Білого дому заявила, що президент може підписати закон вже в понеділок.

Наприкінці квітня Обама зустрічався з американськими банкірами і заявив, що має намір реформувати ринок кредитних карт. Пріоритетом реформи він назвав дотримання інтересів споживачів і заявив, що вважає необхідним удосконалити фінансові інституції з тим, щоб не допустити повторення нинішньої фінансової кризи.

Сумарний борг по кредитних картах в США на січень 2009 року оцінювався Федеральною резервною системою в 963 мільярди доларів.

РІА "Новости"