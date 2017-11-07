Відібраний прапор з гербом СРСР та конфлікт із поліцейськими: як у Запоріжжі закінчилося "святкування" жовтневої річниці (відео)

Святкування жовтневої річниці для запорізьких комуністів закінчилось у поліційному відділку.

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Вони у ювілей перевороту прийшли під пам'ятник героям революції, який чомусь й досі не знесли в межах декомунізації. Розгорнули прапор із гербом СРСР - а це заборонена комуністична символіка.

Правоохоронці тканину забрали, згорнули й понесли до службового авто. Але один з учасників мітингу кинувся до поліцейських й не давав їм покласти вилучений прапор у машину.

Як повідомляв УНІАН, поліція Запоріжжя заявляла про затримання двох людей через використання радянської символіки на акції до сторіччя Жовтневої революції.