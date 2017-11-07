На Житомирщині судитимуть майора поліції: підозрюють у хабарництві, збуті наркотиків та незаконному затриманні людини (фото)

На Житомирщині судитимуть майора поліції, якого підозрюють в одержанні хабара, придбанні й збуті наркотиків та незаконному затриманні людини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, слідчими слідчого відділу прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. У понеділок, 6 листопада, обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

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Правоохоронець відповідатиме перед судом за незаконні придбання та збут особливо небезпечних наркотиків, за хабар та незаконне затримання людини.

Йдеться про старшого уповноваженого місцевого відділу поліції, якого у вересні цього року слідчі прокуратури та поліція затримали у Бердичеві під час одержання 3 тис. грн хабара.

Ці гроші майор поліції вимагав та одержав від місцевого жителя, пообіцявши йому за таку суму не притягувати до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків.

Під час досудового розслідування встановлено й інші кримінальні правопорушення, вчинені майором. На час проведення досудового розслідування підозрюваного відсторонили від займаної посади.

Публічне обвинувачення забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.

Санкція найсуворішої із зазначених статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.