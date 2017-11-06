На Житомирщині заарештовано чотирьох членів наркобанди, яку організував екс-голова місцевого ВБНОН

Корольовський районний суд Житомира взяв під варту з правом внесення застави чотирьох підозрюваних в налагодженні міжрегіонального каналу постачання наркосировини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, відповідне рішення було ухвалене судом 3 листопада.

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«Слідчий відділ прокуратури Житомирської області продовжує розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, серед яких – колишній начальник ВБНОН Житомирського міськвідділу УМВС України в Житомирській області», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в ході досудового розслідування чотирьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Зокрема, екс-керівнику правоохоронного підрозділу та одному з учасників групи визначено грошову заставу у розмірі 500 тис. грн, іншим двом підозрюваним – у розмірі 128 тис. грн та 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Житомирі затримали групу наркоділків, організовану екс-правоохоронцем.

Слідчі прокуратури області спільно із правоохоронцями у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження провели санкціоновані обшуки у м. Житомир та Львівській області, під час яких вилучено майже 60 кілограмів макової соломки, 500 мл ангідриду, 200 мл опію, марихуану, амфетамін, пігулки «Сонат», 2 тисячі медичних шприців та приладдя для виготовлення наркотичних засобів.

Також було вилучено виручку від збуту наркотиків: 70 тис. грн, 25 тис. доларів, 500 євро. Вартість виявлених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» складає понад 350 тис. грн.