В Одесі суд розгляне додаткові матеріали прокуратури на фігуранта "справи 2 травня"

Апеляційний суд Одеської області розгляне додаткові матеріали прокуратури на росіянина Євгена Мефедова - фігуранта справи 2 травня 2014 року, обвинуваченого у сепаратизмі та організації масових заворушень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 6 листопада суд продовжив розгляд апеляційних скарг захисників Мефедова та Сергія Долженкова на постанови Київського районного суду Одеси від 13 жовтня про запобіжний захід цим фігурантам у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення застави.

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«Вирішено розглянути додаткові матеріали, які є в розпорядженні досудового слідства, які, як стверджує прокурор, підтверджують наявність обґрунтованої підозри, висунутої, зокрема, Мефедову, а також доводять наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, спрямовані на перешкоджання кримінального провадження», - повідомили в суді.

Долженков і Мефедов підозрюються у злочинах за ч. 1 ст. 109, ч.1 ст.14 ч.1 ст. 294 КК України, - в скоєнні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу з метою захоплення державної влади, а також у приготуванні до організації масових заворушень, які супроводжувалися опором представникам влади.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефедову повідомили про підозру в сепаратизмі. Пізніше було висунуто додаткові підозри.

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Прокуратура Одеської області оскаржила виправдувальний вирок.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, й якій також загинули люди.

На лаві підсудних перебували 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.