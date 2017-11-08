В Польщі викрили схему видачі українцям фальшивих документів про наймання на роботу

Протягом п’яти місяців цього року двоє поляків у Сілезькому воєводстві зареєстрували понад 500 фальшивих заяв про намір доручити виконання праці українцям. На підставі цих документів громадяни України змогли приїхати до Польщі, передає Польське радіо. За це правопорушення чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте такожПольща збільшить кількість робочих віз для українцівПравопорушників затримали співробітники Прикордонної служби на летовищі в місцевості Пижовіце Сілезького воєводства. Прокурор висунув їм звинувачення у сприянні організації незаконного перетину польського кордону іншим особам.

«Під час розслідування співробітники Прикордонної служби встановили, що затримані поляки для отримання фінансової вигоди у період з січня до кінця травня 2017 року допомагали українським громадянам незаконно перетинати кордон з України до Польщі», - повідомила речниця Сілезького відділу Прикордонної служби капітан Катажина Вальчак.

Злочинна діяльність полягала у реєстрації в повітових управліннях праці Сілезького воєводства фіктивних заяв про намір доручити виконання праці іноземцям. Потім зареєстровані документи передавали в Україну – на їхній підставі українці отримували у консульствах візи з правом виконання праці у Польщі і з якими вони перетинали польський кордон.

«Однак після приїзду до Польщі вони не працювали у польських роботодавців, вказаних у заявах. Наявність візи вони використовували з іншою метою, зокрема для виїзду до держав Євросоюзу», - повідомила Вальчак.