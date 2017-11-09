Російські силовики затримали 7 кримських татарок на адмінкордоні з Кримом

Російські силовики затримали сімох кримських татарок на адміністративному кордоні з окупованим Кримом при в'їзді з боку півострова. Про це повідомляє "Крим SOS" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що серед затриманих є дружини політв'язнів. На місце інциденту під'їхав автозак.

Серед затриманих - Ліана Білянова, Фера Абдуллаєва, Гузаль Салідінова, Аліме Абдуллаєва, Фатма Ісмаїлова, Куку Мер'єм і Заріна Джеппарова.

Читайте такожЧергові обшуки у кримьских татар в окупованому Криму: МЗС України вимагає від Росії припинити репресії

Вони були затримані на російському пункті пропуску Армянськ - Чаплинка та утримуються в вагоні для допиту. Причина затримання невідома.

"Одній з жінок було погано через психологічний тиск. Вона втрачала свідомість, викликали швидку. швидка приїхала, лікарі провели огляд і поїхали", - йдеться в повідомленні.

Також "Крим SOS" пише, що всіх жінок тримають окремо. "Поряд з кожною силовики з автоматами. Салідінова Гузаль, Абдуллаєва Аліме погано себе почувають. Телефони вилучили, скопіювали контакти", - сказано в повідомленні.

Адвоката Едема Семедляєва, який прибув на місце, близько 40 хвилин не пускали до затриманих.

"40 хвилин адвокат Едем Семедляєв не може потрапити до затриманих на КПВВ жінок. Його не пускають. Силовики кажуть, що жінки не затримані і посилаються на якийсь порядок перебування на КПВВ. Після 40 хвилин очікування і суперечок із силовиками Едема Семедляєва пускають до затриманих", - йдеться в повідомленні.