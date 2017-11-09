У Харкові чоловік відкрив газ та погрожував підірвати багатоповерхівку

У Харкові чоловік з вікна власної квартири кинув сигнальну ракету. Коли на місце приїхали поліцейські, чоловік зачинився в квартирі, відкрив газ та став погрожувати, що підірве будинок.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області, мешканців будинку поліцейські евакуювали. Зі слів дружини, зловмисник зловживає спиртним та наркотичними засобами.

«Співробітники Управління «КОРД» примусово відчинили двері квартири, де забарикадувався правопорушник та затримали його», - йдеться у повідомленні.

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В помешканні чоловіка поліцейські виявили 4 шприци з рідиною бурого кольору, близько кілограму насіння маку, три пляшки з рідиною з характерним запахом ацетону. Біля будинку експерти вибухо-технічного управління полії вилучили корпус «РСП 30» та обвуглені металеві елементи.

Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.