Голову Господарського суду Сумщини, затриманого за хабар, відправили під домашній арешт із заставою в 5 мільйонів гривень

Голові Господарського суду Сумської області Олександру Коваленку, якого правоохоронці затримали 1 листопада, суд призначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із заставою в сумі 5 мільйонів гривень. Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат підозрюваного Юрій Ломака, відповідне рішення 8 листопада виніс Солом’янський районний суд Києва.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заарештувати Коваленка з альтернативою застави в 9,5 млн грн. Суд відмовив в арешті і призначив 5 млн грн застави. Також на мого підзахисного покладено ряд зобов’язань і обмежень. Електронного браслета суд не призначав», – повідомив адвокат. За його словами, зараз захист займається питанням внесення застави.

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«Займаємось цим питанням. Сума є завеликою. Застава повинна бути внесена впродовж 5 днів, по 12 листопада включно», – сказав адвокат. Також Ломака уточнив, що в тексті підозри «немає хабарництва в сенсі отримання грошей».

«У тексті зазначено, що Коваленко підозрюється у «проханні… надати неправомірну вигоду для себе за вчинення… будь-якої дії». Тобто навіть без конкретизації якої саме дії», – наголосив адвокат. При цьому він підкреслив, що наразі Коваленко не затриманий.

«Його затримали 1 листопада о 17.55, а 2 листопада о 02:00 він був звільнений детективом НАБУ. При особистому обшуку та затриманні у нього не було вилучено 26,6 тисячі доларів, як пишуть деякі ЗМІ», – сказав Ломака. На запитання стосовно обраного судом запобіжного заходу, адвокат зазначив, що таким є рішення суду.

«Застава – це самостійний запобіжний захід. Суддя вирішив, що 5 млн грн буде достатнім для гарантування належної процесуальної поведінки мого підзахисного. А коли суд обирає тримання під вартою з заставою, то в такому випадку це є альтернативою тримання під вартою», – розповів Ломака. Він також наголосив, що «питання про незаконність вказівки щодо затримання за хабарництво є принциповим». «Захист Коваленка направив вимогу в СБУ про спростування», – зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України та працівники Служби безпеки України затримали голову Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка.

За версією слідства, суддя вимагав понад 26 тис. доларів за винесення рішення у господарській справі в інтересах будівельної компанії. 2 листопада судді було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а 3 листопада до Вищої ради правосуддя направлено клопотання про надання згоди на тримання його під вартою.

5 листопада Коваленка звільнили з посади за власним бажанням. У своїй заяві він наголосив, що вважає, що відносно нього як судді «було вчинено провокацію діями певних спецслужб». При цьому своєї вини він не визнав і наголосив, що відстоюватиме свою репутацію в суді.

7 листопада на своїй сторінці у Facebook СБУ повідомила, що «Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, внесене за матеріалами Служби безпеки України щодо арешту голови Сумського господарського суду». Коваленко був обраний на посаду 23 квітня 2014 року.