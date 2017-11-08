На Львівщині затримали на хабарі двох працівників міграційної та фіскальної служб

У Львівській області правоохоронці затримали на хабарі двох працівників Державної міграційної служби України та Державної фіскальної служби. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, яке транслював «112 Україна».

Читайте такожУ Тернополі затримали двох податківців, які одержали 400 тисяч гривень хабара

«У Львівській області щойно затримали керівника міграційної служби міста Червонограда за хабар і, відповідно, працівника ДФС Дрогобича. Теж за хабар», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала чиновника Київської митниці під час отримання хабара в метро. Митник обіцяв знизити вартість посилки з-за кордону з комп'ютерною технікою.